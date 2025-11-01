Napoli-Como dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky | orario e formazioni

Napoli-Como è la partita della 10a giornata di Serie A in programma oggi sabato 1 novembre alle ore 18. Diretta TV e streaming su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como - X Vai su X

#Napoli - Lukaku torna a Napoli ma Conte punta su Hojlund per la sfida col Como. Maradona verso il tutto esaurito. #Napoli #Lukaku #Hojlund #Conte #SerieA #Calcio #Como #Maradona #DeBruyne #Supercoppa #NanoTv - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Napoli- Da sport.virgilio.it

Napoli-Como: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Al Maradona arriva la squadra di Fabregas, quinta forza del campionato che ha già battuto Lazio e Juventus. msn.com scrive

Napoli-Como dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Il Napoli di Conte ospita il Como di Fabregas al Maradona nel corso della decima giornata di Serie A: dove vedere la sfida di sabato 1 novembre in tv e streaming e le formazioni del match. Secondo goal.com