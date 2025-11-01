Napoli, 1 novembre 2025 - L'imbattibilità nell'anno solare del Maradona è salva, ma per la prima volta in stagione a Fuorigrotta una squadra strappa via punti: per la precisione uno e si tratta del Como, la formazione che tra le due esce dal campo con più rimpianti. Di mezzo ci sono ancora le manone di Milinkovic-Savic, che dopo Camarda si ripete su Morata, aiutato per la verità in entrambi i casi da esecuzioni non proprio irreprensibili: fatto sta che quando il Napoli si vede assegnare un rigore contro, è proprio il caso di dire che è in mani sicure. Per la gioia di Conte, che allunga momentaneamente su Roma, Inter e Milan ma esponendosi al sorpasso proprio dei giallorossi: oltre a incassare le ennesime notizie inquietanti dall'infermeria, con le condizioni di Gilmour e Spinazzola da verificare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Como, Conte: “Un pareggio giusto contro una squadra forte”