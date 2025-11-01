Napoli-Como Conte | Un pareggio giusto contro una squadra forte
Napoli, 1 novembre 2025 - L'imbattibilità nell'anno solare del Maradona è salva, ma per la prima volta in stagione a Fuorigrotta una squadra strappa via punti: per la precisione uno e si tratta del Como, la formazione che tra le due esce dal campo con più rimpianti. Di mezzo ci sono ancora le manone di Milinkovic-Savic, che dopo Camarda si ripete su Morata, aiutato per la verità in entrambi i casi da esecuzioni non proprio irreprensibili: fatto sta che quando il Napoli si vede assegnare un rigore contro, è proprio il caso di dire che è in mani sicure. Per la gioia di Conte, che allunga momentaneamente su Roma, Inter e Milan ma esponendosi al sorpasso proprio dei giallorossi: oltre a incassare le ennesime notizie inquietanti dall'infermeria, con le condizioni di Gilmour e Spinazzola da verificare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A, Cremonese-Juventus 0-1 dopo 45': la prima di Spalletti Napoli-Como 0-0: i lariani fermano i partenopei al Maradona. Udinese-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-se - facebook.com Vai su Facebook
? #Napoli-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Napoli-Como, Conte: “Un pareggio giusto contro una squadra forte” - Conte In conferenza stampa poi si presenta Conte, che apre la sua disamina vedendo il bicchiere mezzo pieno. Lo riporta sport.quotidiano.net
Napoli-Como 0-0: Milinkovic-Savic para un rigore a Morata, pareggio tra Conte e Fabregas - Fa e disfa Milinkovic Savic: fallo da rigore su Morata, parata sullo spagnolo dal dischetto. Come scrive msn.com
Serie A, il Como ferma il Napoli al “Maradona”: 0-0, Milinkovic-Savic para un rigore a Morata - Allo stadio Diego Armando Maradona, la squadra di Antonio Conte impatta 0- Secondo sportface.it