Napoli-Como Conte torna al passato contro Fabregas | le probabili formazioni
A molti sembrerà di rivedere il Napoli della passata stagione oggi pomeriggio alle 18:00 contro il Como. Il motivo è uno: l’infortunio patito da Kevin De Bruyne una settimana fa contro l’Inter. L’assenza del belga ha spinto Conte a rivedere il suo Napoli e a fare un tuffo nel passato, riavvolgendo le lancette a un anno fa. Si torna al 4-3-3. Niente turnover in vista della quarta giornata di Champions League, al Maradona oggi scendono in campo i migliori e nell’undici titolare si evidenziano due rientri dal 1?: quelli di Amir Rrahmani e Rasmus Hojlund. La probabile formazione di Napoli-Como: tornano dall’inizio Rrahmani e Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondisci con queste news
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como - X Vai su X
#Napoli - Lukaku torna a Napoli ma Conte punta su Hojlund per la sfida col Como. Maradona verso il tutto esaurito. #Napoli #Lukaku #Hojlund #Conte #SerieA #Calcio #Como #Maradona #DeBruyne #Supercoppa #NanoTv - facebook.com Vai su Facebook
Fabregas sfida Conte, La Provincia di Como: "Como, vedi Napoli e poi sogna" - "Como, vedi Napoli e poi sogna" scrive La Provincia di Como in prima pagina quest'oggi. Da tuttomercatoweb.com
Napoli, McTominay torna al Maradona: un anno dopo il Como, lo scozzese è ancora il motore del gioco di Conte - Fabio Tarantino del Corriere dello Sport ricorda che il primo sigillo di Scott McTominay in Serie A arrivò proprio contro il Como, il 4 ottobre 2024. Riporta napolipiu.com
Napoli-Como, ultime di formazione: Conte ritrova Rrahmani! 5 cambi rispetto a Lecce - Domani alle 18 la squadra di Antonio Conte ospiterà al Maradona il Como di Cesc Fabregas, ... Riporta tuttonapoli.net