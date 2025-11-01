Napoli-Como Conte sbatte su Fabregas e Milinkovic salva gli azzurri | pari deludente al Maradona
Un pareggio amaro per il Napoli di Antonio Conte, bloccato sullo 0-0 dal Como di Fabregas al “Maradona”. Una gara sottotono, segnata dagli infortuni di Gilmour e Spinazzola e dal rigore parato da Milinkovic-Savic a Morata nel primo tempo. Gli azzurri restano fermi a quota 22 punti, in attesa dei risultati di Roma e Inter, ma la prestazione lascia più dubbi che certezze. Milinkovic evita la beffa. La partita si è accesa solo a tratti, con il Como ordinato e aggressivo. Il momento chiave è arrivato a metà del primo tempo, quando Morata si è presentato dal dischetto dopo un contatto in area. Milinkovic-Savic ha neutralizzato il secondo rigore consecutivo dopo quello su Camarda nella sfida contro il Lecce nell’infrasettimanale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
