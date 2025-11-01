Napoli-Como Conte | Partita da uomini veri Lukaku? Sul rientro posso dirvi questo
“L’intepretazione? Ho visto la partita che si è giocata a livelli alti e intensi. Loro possono recriminare sul rigore, ma nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Tanti pensano che il Como solo perchè si chiama così non sia una realtà e invece lo è. Complimenti a loro e complimenti a noi che abbiamo fatto una prestazione seria, nonostante le difficoltà come l’uscita di Gilmour e Spinazzola, che ha avuto problematiche al pube. Elmas e Gutierrez sono entrati bene e hanno dato una risposta importante con prestazioni importanti e di spessore. Una partita bella da vedere, all’arma bianca. Noi andavamo a pressarli alti e cercavamo di conquistare palla alta, come hanno fatto loro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondisci con queste news
Serie A, in campo Cremonese-Juventus: la prima di Spalletti Napoli-Como 0-0: i lariani fermano i partenopei al Maradona. Udinese-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-serie- - facebook.com Vai su Facebook
? #Napoli-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Conte in escandescenza in Napoli-Como, se la prende con Fabregas: “Cesc, l’avete preparata così?” - Como, Antonio Conte perde la calma dopo un presunto episodio di simulazione e accusa Fabregas di aver preparato la partita ... Si legge su fanpage.it
Napoli-Como 0-0: video, gol e highlights - La squadra di Conte rallenta la corsa in vetta alla classifica (+1 sulla Roma) fermato sullo 0- Scrive sport.sky.it
Le pagelle di Napoli-Como, i top e i flop della partita del Maradona - Il match delle 18 tra Napoli e Como finisce con il risultato di 0- Si legge su ilmattino.it