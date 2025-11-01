Napoli-Como Conte | Partita da uomini veri Lukaku? Sul rientro posso dirvi questo

“L’intepretazione? Ho visto la partita che si è giocata a livelli alti e intensi. Loro possono recriminare sul rigore, ma nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Tanti pensano che il Como solo perchè si chiama così non sia una realtà e invece lo è. Complimenti a loro e complimenti a noi che abbiamo fatto una prestazione seria, nonostante le difficoltà come l’uscita di Gilmour e Spinazzola, che ha avuto problematiche al pube. Elmas e Gutierrez sono entrati bene e hanno dato una risposta importante con prestazioni importanti e di spessore. Una partita bella da vedere, all’arma bianca. Noi andavamo a pressarli alti e cercavamo di conquistare palla alta, come hanno fatto loro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

