Napoli-Como | Conte non vuole rischiare e rilancia Rrahmani McTominay e Hojlund

Tutto pronto al Maradona per Napoli – Como, un match che promette spettacolo ed emozioni. Momento importante per il campionato e per il Napoli, allora Antonio Conte mette in campo le sue migliori attuali pedine. Il Como è una squadra di tutto rispetto e Fabregas sta facendo giocare alla propria compagine un gran – bel gioco oltre ad ottenere ragguardevoli risultati. Al Maradona si prevede un match equilibrato – giocato a viso aperto da entrambe le squadre – e questo il tecnico del Napoli lo sa. Como – Napoli sold-out al Maradona. Non mancherà la grande spinta del Maradona -come riporta TuttoNapoloi.

