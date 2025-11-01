Napoli-Como Conte cerca l’allungo in classifica | le probabili formazioni e dove vederla

Napoli-Como, decima giornata di Serie A: Conte punta alla fuga, Fabregas sogna il colpo grosso. Calcio d’inizio sabato 1° novembre alle 18 al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte torna al Maradona per la decima giornata di Serie A.Dopo i successi contro Inter e Lecce, gli azzurri condividono la vetta con la Roma e puntano . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli-Como, Conte cerca l’allungo in classifica: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondisci con queste news

La decima giornata si apre alle 15 con Udinese-Atalanta e si chiuderà alle 20:45 con Cremonese-Juve. In mezzo Napoli-Como alle 18 #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como - X Vai su X

Conte cerca la rivincita col Como e punta al bis scudetto - Conte cerca la rivincita col Como e punta al bis scudetto Tra alti e bassi, il Napoli resta saldo in vetta alla classifica e non mostra segni di ... forzazzurri.net scrive

ANTEPRIMA PARTITA – NAPOLI vs COMO, domani i partenopei in cerca del tris di successi, al Maradona - ] ... Riporta pianetazzurro.it

Napoli-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Il Napoli ospita il Como all'incontro valido per la 10ª giornata di campionato. Si legge su tuttosport.com