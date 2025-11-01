Napoli Como altro scontro a bordocampo con protagonista Conte | Giocate a perdere tempo! Puntuale la replica di Fabregas

Inter News 24 al collega rivale. La sfida tra Napoli e Como, terminata 0-0 al Maradona, ha regalato meno gol del previsto, ma una grande intensità agonistica e un duello acceso tra le panchine. I bordocampisti di DAZN hanno infatti raccontato i momenti di tensione e le frecciatine scambiate tra l’esperto tecnico del Napoli, Antonio Conte, e la giovane guida del Como, Cesc Fàbregas. L’episodio che ha fatto scattare Conte è avvenuto nel primo tempo: dopo che alcuni giocatori del Como erano rimasti a terra, perdendo tempo secondo il tecnico azzurro, Conte si è rivolto direttamente a Fàbregas con un’accusa netta: “L’avevate preparata così, Cesc: avevate programmato di perdere tempo”. 🔗 Leggi su Internews24.com

