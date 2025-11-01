Napoli-Como 0-0 vince la tattica nella partita intensa del Maradona con un punto a testa Rileggi qui la partita
Il Napoli affronta il Como al Maradona per la decima giornata di Serie A. Conte per la sfida delicata contro il Como di Fabregas, ritrova la sua colonna portante del reparto difensivo. Difatti torna Rrahmani nella coppia di centrali vicino a Buongiorno e tra Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Dalla mediana in su ritorna anche Hojlund dal primo e Neres prende il posto di Lang sulla fascia sinistra. C’è un altro ritorno importante in casa Napoli con Lobotka che ritrova la panchina e potrebbe avere qualche minuto per riprendere il ritmo partita.Fabregas invece si affida a Morata come punta avanti e sulla batteria dietro di lui sono confermati ancora Nico Paz e Diao oltre Addai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
Serie A, Napoli-Como 0-0 a fine primo tempo: Milinkovic-Savic para un rigore Stadio Maradona Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-serie-a-decima-giornata-2025-partite-high - facebook.com Vai su Facebook
? #Napoli-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Napoli-Como 0-0 pagelle: Fabregas incarta Conte, Milinkovic-Savic superman para un altro rigore - Non basta una ripresa più intensa al Napoli per battere il Como e garantirsi il primo posto in attesa di Milan- Scrive sport.virgilio.it
Napoli-Como finisce 0-0 nonostante un rigore. Conte primo ma sorride la Roma - Una partita piuttosto bloccata tra le due squadre che alla fine non si fanno male nonostante le occasioni capitate ... Come scrive firenzeviola.it
Napoli-Como 0-0: Milinkovic-Savic para il rigore di Morata - Savic rimedia all'errore e dopo Camarda, respinge anche il rigore di Morata. Segnala tuttonapoli.net