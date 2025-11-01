Napoli-Como 0-0 ultimi venti al Maradona ed entra Lang LIVE
Il Napoli affronta il Como al Maradona per la decima giornata di Serie A. Conte per la sfida delicata contro il Como di Fabregas, ritrova la sua colonna portante del reparto difensivo. Difatti torna Rrahmani nella coppia di centrali vicino a Buongiorno e tra Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Dalla mediana in su ritorna anche Hojlund dal primo e Neres prende il posto di Lang sulla fascia sinistra. C’è un altro ritorno importante in casa Napoli con Lobotka che ritrova la panchina e potrebbe avere qualche minuto per riprendere il ritmo partita.Fabregas invece si affida a Morata come punta avanti e sulla batteria dietro di lui sono confermati ancora Nico Paz e Diao oltre Addai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Serie A, Napoli-Como 0-0 a fine primo tempo: Milinkovic-Savic para un rigore Stadio Maradona Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-serie-a-decima-giornata-2025-partite-high - facebook.com Vai su Facebook
? #Napoli-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - X Vai su X
Napoli-Como LIVE 0-0: Milinkovic para un rigore a Morata! - Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo u ... Segnala msn.com
Napoli-Como 0-0: Milinkovic-Savic para il rigore di Morata - Savic rimedia all'errore e dopo Camarda, respinge anche il rigore di Morata. Si legge su tuttonapoli.net
Serie A, Napoli-Como 0-0: Milinkovic-Savic para il rigore a Morata - Savic esce in scivolata su Morata, ma il portiere azzurro è in ritardo e falcia l’avversario. Si legge su msn.com