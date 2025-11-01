Napoli-Como 0-0 | Savic para un rigore ma senza De Bruyne gli azzurri non brillano
Il silenzio del Maradona al fischio finale racconta una storia più amara di un semplice 0-0. Racconta la storia di una macchina da guerra che, privata del suo ingegnere capo, si scopre improvvisamente umana, fragile e prevedibile. Contro un Como “tignoso” e magnificamente organizzato da Fabregas, il Napoli di Antonio Conte sbatte contro i propri limiti. Un punto è salvo, sì, ma solo grazie a una prodezza del suo portiere. E una domanda ora martella la mente dei tifosi: questo Napoli ha una spina dorsale senza Kevin De Bruyne? Fabregas e Conte Come ha fatto il Como a bloccare la macchina da gol di Conte?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
