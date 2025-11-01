Napoli-Como 0-0 | occasione persa ma Conte resta primo

Ilmattino.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Senza gol, con poche emozioni. Napoli-Como ha il sapore dell'occasione persa per tanti, soprattutto per il Napoli che si ferma e lascia due punti nella corsa al primo posto. Più Como. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli como 0 0 occasione persa ma conte resta primo

© Ilmattino.it - Napoli-Como 0-0: occasione persa, ma Conte resta primo

