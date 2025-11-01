Napoli-Como 0-0 Milinkovic Savic para un rigore a Morata
Napoli, 1 novembre 2025 - Ancora lui, sempre lui. Vanja Milinkovic Savic è il baluardo del Napoli. La squadra di Conte, come a Lecce, sopravvive a un rigore contro, stavolta il portiere ha murato Morata, ma senza trovare i tre punti in una partita non facile, poco brillante e con una fase offensiva che ha creato abbastanza poco. I lariani si sono fatti preferire in manovra, ma alla fine della fiera nessuna delle due squadre ha trovato in area ciò che cercava. Rigore a parte, tutte le altre mezze occasioni sono arrivate dalla distanza e il risultato è oltremodo giusto. I campioni d'Italia, ora, dovranno guardare con estrema attenzione a Roma-Milan dato che i giallorossi potrebbero andare in testa da soli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
