Napoli-Como 0-0 Milinkovic-Savic para un rigore a Morata

Al "Maradona" i lariani costringono al pareggio la capolista. NAPOLI - Il Como ferma il Napoli al "Maradona". Gli uomini guidati da Antonio Conte non riescono ad andare oltre un pareggio a reti bianche nel match contro i biancoblù, che possono recriminare per un rigore fallito da Morata, ipnotizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

