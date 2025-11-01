Napoli-Como 0-0 Milinkovic-Savic ancora decisivo | para rigore anche a Morata
Finisce 0-0 il match tra Napoli e Como, valido per la decima giornata di Serie A. Poche chance nella prima frazione per gli uomini di Conte che a lungo subiscono il possesso palla degli avversari. Al 26? l’occasione per passare in vantaggio capita proprio al Como. Milinkovic-Savic atterra in area Morata e l’arbitro indica il dischetto. Lo spagnolo calcia male e il portiere azzurro, ancora una volta decisivo, para e salva il risultato come martedì scorso a Lecce su Camarda. Pochi sussulti nella ripresa, la migliore occasione per il Napoli la costruisce Politano con un’azione personale, ma il tiro viene deviato da Butez non senza qualche difficoltà. 🔗 Leggi su Lapresse.it
