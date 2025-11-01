Napoli Como 0-0 gara tattica e bloccata | Conte e Fabregas prendono un punto a testa E la Juve può accorciare…

Napoli Como 0-0, gara tattica e bloccata: il resoconto e la sintesi sulla partita pareggiata da Conte e Fabregas. Al Diego Armando Maradona vince l’equilibrio. E vince, almeno personalmente, Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo salva di nuovo il Napoli, ipnotizzando l’ex Juventus Alvaro Morata dal dischetto e blindando uno 0-0 che la dice lunga sulla partita. Il match tra gli azzurri e il Como termina a reti bianche, al termine di una gara intensa, tattica, con tanta corsa da entrambe le parti ma pochissime occasioni da gol nitide. Il pareggio, alla fine, è il risultato più giusto, ma per Antonio Conte la serata è da incubo: perde per infortunio sia Gilmour che Spinazzola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

