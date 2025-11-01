Napoli-Como 0-0 Conte ritrova Rrahmani nell’undici titolare LIVE
Il Napoli affronta il Como al Maradona per la decima giornata di Serie A. Conte per la sfida delicata contro il Como di Fabregas, ritrova la sua colonna portante del reparto difensivo. Difatti torna Rrahmani nella coppia di centrali vicino a Buongiorno e tra Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Dalla mediana in su ritorna anche Hojlund dal primo e Neres prende il posto di Lang sulla fascia sinistra. C’è un altro ritorno importante in casa Napoli con Lobotka che ritrova la panchina e potrebbe avere qualche minuto per riprendere il ritmo partita.Fabregas invece si affida a Morata come punta avanti e sulla batteria dietro di lui sono confermati ancora Nico Paz e Diao oltre Addai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
