Napoli-Ceballos? Al momento non risulta alcuna proposta Fabrizio Romano

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, è tornato recentemente sotto i riflettori anche per le esigenze di mercato del Napoli, dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne. Tuttavia, al momento non risulta alcuna proposta concreta da parte del club partenopeo. ne ha parlato Fabrizio Romano. Ceballos-Napoli, tutto fermo: i dettagli. Ecco cosa dice Romano: «Dani Ceballos è un nome tornato in questi giorni, anche in ottica Napoli, a causa dell’infortunio di Kevin De Bruyne. Ceballos ha molti estimatori in Italia: in estate si era parlato di varie squadre, ma non è mai stato veramente vicino a nessuna società italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Ceballos? Al momento non risulta alcuna proposta (Fabrizio Romano)

