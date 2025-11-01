Napoli Borrelli Avs | Maxi rissa in via Toledo tra ambulanti

Tempo di lettura: 2 minuti Nella tarda mattinata di oggi a Napoli, in via Toledo angolo via Trinità degli Spagnoli, gremita di turisti e residenti complice la giornata primaverile del ponte di Ognissanti, “ è scoppiata una mega rissa tra venditori ambulanti a suon di sassate per accaparrarsi un tratto di marciapiedi dove esporre la loro merce contraffatta”. Sul posto sono intervenuti polizia e 118 per soccorrere i feriti. Le immagini sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “ Da anni denunciamo l’invasione di via Toledo da parte degli ambulanti che si impossessano di ampi spazi, rendendo impossibile anche solo percorrere una delle principali aree pedonali della città, per vendere indisturbati la loro merce contraffatta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Borrelli (Avs): “Maxi rissa in via Toledo tra ambulanti”

