Napoli attenzione al futuro di Alex Meret Pengue | L’agente ha già parlato con il Milan
Dopo aver contribuito alla conquista di due Scudetti storici con il Napoli, Alex Meret sta attraversando un momento di profonda incertezza dovuto anche al suo recente stop. In quattro partite consecutive Antonio Conte gli ha preferito Milinkovic-Savic, scelta che sembra aver cambiato le gerarchie tra i pali azzurri. Secondo quanto riportato da Lucio Pengue di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
