Napoli arrestato il 28enne alla guida del suv schiantatosi contro una volante | positivo a test droga Morto un agente grave il collega

La vittima si chiamava Aneillo Scarpati 47 anni, sposato con tre figli. Il 28enne rintracciato all'ospedale Maresca di Torre del Greco: sul Suv preso a noleggio erano in sei. Mattarella: «Cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Napoli, arrestato il 28enne alla guida del suv schiantatosi contro una volante: positivo a test droga. Morto un agente, grave il collega

