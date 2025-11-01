Napoli arrestato il 28enne alla guida del suv che si è schiantato contro una volante | positivo a test droga Morto un poliziotto grave il collega 

Xml2.corriere.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima si chiamava Aneillo Scarpati 47 anni, sposato con tre figli. Il 28enne rintracciato all'ospedale Maresca di Torre del Greco: sul Suv preso a noleggio erano in sei. Mattarella: «Cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

napoli arrestato il 28enne alla guida del suv che si 232 schiantato contro una volante positivo a test droga morto un poliziotto grave il collega160

© Xml2.corriere.it - Napoli, arrestato il 28enne alla guida del suv che si è schiantato contro una volante: positivo a test droga. Morto un poliziotto, grave il collega 

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli arrestato 28enne guidaPreso il 28enne alla guida del suv che ha ucciso il poliziotto: era positivo alla droga - L'autista è fuggito e rintracciato in ospedale ... Da msn.com

Napoli. Seconda stella a destra - Seconda stella a destra, l’ultima uscita della collana “Seconda stella a destra” dedicata alla città in occasione dei 2500 anni ... Lo riporta media.inaf.it

Alla guida con il cellulare, 2.320 patenti sospese a Napoli - Da gennaio a oggi, in base alle nuove disposizioni del codice della strada, la prefettura di Napoli ha sospeso 4046 patenti - Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Arrestato 28enne Guida