Napoli arrestato il 28enne alla guida del Suv che ha investito e ucciso un poliziotto | è positivo al test anti-droga

La caccia all’uomo è finita: è stato rintracciato a Torre del Greco (Napoli) il 28enne di Ercolano che era alla guida di un suv Bmw con a bordo altri cinque passeggeri, che la scorsa notte si è scontrato con una volante della polizia, causando la morte dell’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, 47 anni, e il ferimento di un altro poliziotto di 35 anni, ricoverato in condizioni gravissime e che sta lottando tra la vita e la morte. Ricoverato in terapia intensiva, il poliziotto rimasto drammaticamente ferito nell’incidente è in pericolo di vita. Napoli, fine della fuga: 28enne alla guida del Suv arrestato per omicidio stradale aggravato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Napoli, arrestato il 28enne alla guida del Suv che ha investito e ucciso un poliziotto: è positivo al test anti-droga

