Napoli annuncio di Manna prima del Como | le parole sul rinnovo tanto atteso
Il Napoli non può e non deve sottovalutare il Como di Fabregas. Lo sa bene Antonio Conte e lo sanno bene i giocatori che dovranno restare concentrati dall’inizio alla fine. Nel pre-partita, a ‘Dazn’, ha parlato per l’occasione anche Giovanni Manna e inevitabilmente l’attenzione è stata portata anche sulla questione del rinnovo di Zambo Anguissa. Ecco cos’è stato riferito in diretta. Manna e le parole sul rinnovo di Anguissa prima di Napoli-Como. Manna, nel pre-partita di Napoli-Como ai microfoni di ‘Dazn’, ha dichiarato: “Io non penso che il Como venga qui ad aspettare il Napoli. Provano sempre a fare la partita, aggrediscono forte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
