Napoli abbraccia Cirielli | Campania in ginocchio con la sinistra Crosetto | Edmondo è un cavallo di razza

“Il Governo si è impegnato mettendo un cavallo di razza e dando la Campania come contendibile e dunque dicendo che la Campania si può vincere e che il Governo e Fratelli d’Italia puntano sul miglior uomo che hanno in questa Regione”. Scatta l’applauso, per Guido Crosetto, ministro della Difesa, quando saluta il candidato del centrodestra al teatro Sannazaro di Napoli, con la presentazione delle liste: “Cirielli si è preso sulle spalle la responsabilità di fare una battaglia difficile: ricordo che l’ultima volta il risultato del centrosinistra fu altissimo rispetto a quello del centrodestra. Questa volta sono convinto che ci siano le condizioni non solo per ottenere un grandissimo risultato, ma per vincere la Campania, regione che avrebbe bisogno di una persona come Edmondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Napoli abbraccia Cirielli: “Campania in ginocchio con la sinistra”. Crosetto: “Edmondo è un cavallo di razza”

