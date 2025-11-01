Nantes-Metz domenica 02 novembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Sfida salvezza valevole per l’undicesimo turno di Ligue1 con il Nantes di Castro ancora impegnato in casa contro il fanalino di coda Metz. I canarini vengono dalla rocambolesca sconfitta interna contro il Monaco in una gara con 8 gol a referto e una serie di rimonte e contro rimonte fino alla doppietta nel finale di Golovin a chiudere i conti. È arrivata la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
#Ligue1 Fecha 11 11:00 Stade Rennais - Estrasburgo 13:15 Lens - Lorient Lille - Angers Nantes - Metz Toulouse - Le Havre 16:45 Brest - Lyon #SerieA Fecha 10 08:30 Verona - Inter 11:00 Fiorentina - Lecce Torino - Pisa 14:00 Parma - Bolonia 16:45 Milan - - X Vai su X