Sfida salvezza valevole per l’undicesimo turno di Ligue1 con il Nantes di Castro ancora impegnato in casa contro il fanalino di coda Metz. I canarini vengono dalla rocambolesca sconfitta interna contro il Monaco in una gara con 8 gol a referto e una serie di rimonte e contro rimonte fino alla doppietta nel finale di Golovin a chiudere i conti. È arrivata la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nantes-Metz (domenica 02 novembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici