Nainggolan racconta l’importanza dello sport | Il calcio mi ha salvato da piccolo ero un delinquente

Inter News 24 Nainggolan si confessa in un’intervista speciale dove ha raccontato il proprio passato e l’impatto che il calcio ha avuto su di lui. In un’intervista rilasciata a Het Huis, Radja Nainggolan ha raccontato con grande sincerità alcuni momenti difficili della propria infanzia, ripercorrendo le origini di una carriera segnata da sacrifici e riscatto. «Mia madre lavorava instancabilmente e arrotondava lo stipendio lavorando in un bar. A volte non la vedevo per due giorni. Faceva tutto il possibile per garantire che a me e a mia sorella non mancasse mai nulla», ha ricordato l’ex centrocampista di Inter, Roma e Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com

