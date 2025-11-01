Nadine interpreta con fantasia La Gaglioffa

La Gaglioffa viene rievocata da Laura Nadine Lorenzini, artista viareggina. Beffarda e leggiadra, viene considerata come la fidanzata del Linchetto. Leggiadra quanto malandrina, la Gaglioffa è un folletto femmina. Alquanto dispettosa, fa scherzi maliziosi e un po’ cattivelli. Si dice prenda di mira le donne non sposate per creare loro un qualche imbarazzo in pubblico. Ama le cose frivole, la danza, i fiori. Fruga nei cassetti dove sono riposti gli indumenti femminili, creando scompiglio e, naturalmente, lasciando tutto in disordine. Irriverente e giocosa al tempo stesso, si affeziona alle ragazze in particolare e sa rendersi amabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

