Musei gratis a Roma domenica 2 novembre | quali visitare e che mostre vedere

Il 2 novembre 2025 è in programma la domenica a ingresso gratuito nei musei civici e aree archeologiche di Roma. Ecco l’elenco con tutti i musei civici, le mostre e i siti archeologici in cui si può entrare senza pagare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Weekend 30 ott–2 nov a Napoli: spettacoli, musei gratis ?, visite guidate ?, eventi Halloween , e tanta dolcezza con Chocoland ! - facebook.com Vai su Facebook

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 1 e domenica 2 novembre: dall'ingresso libero ai Musei a Ficus al Massimo - Weekend in arrivo tra Halloween e la Festa di Ognissanti: le previsioni meteo annunciano pioggia e sole a Roma, ma nonostante l’instabilità sono in programma una serie di eventi ... Riporta ilmessaggero.it

Musei gratis domenica 2 novembre: tutte le mostre in programma e visitabili - L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... Riporta romatoday.it

Roma, domenica musei gratis e aperture di Palazzo Senatorio - "Un fine settimana speciale quello del 2 novembre per i romani e le romane che avranno a disposizione moltissime attività di cui usufruire disseminate in tutta la città. Da ansa.it