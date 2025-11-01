Muore mentre aiuta un automobilista in difficoltà | tragedia all’alba sulla statale

Una strada ancora avvolta dal buio, le prime luci dell'alba che faticano a farsi spazio tra l'asfalto bagnato e il silenzio di un sabato qualunque. Una scena che si interrompe all'improvviso, trasformandosi in tragedia: un'auto ferma, due ragazzi scesi per dare una mano, poi l'arrivo di un altro veicolo, il rumore violento dell'urto, le sirene che squarciano la quiete. È in questo drammatico scenario che un giovane di 25 anni ha perso la vita nelle prime ore di oggi, sabato 1 novembre, sulla statale 16 in direzione nord, all'altezza della zona di Bari-Palese. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, era sceso dall'auto insieme a un amico per prestare soccorso a un automobilista in difficoltà, quando è stato investito e ucciso da un'altra macchina sopraggiunta.

