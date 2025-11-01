Muore investito nel barese si era fermato a dare soccorso

AGI - Tragedia all'alba sulla statale 16, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto di Bari-Palese, in direzione Foggia: un ragazzo di 25 anni di Bitonto, Cosimo Magro, è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre cercava di soccorrere un automobilista in difficoltà. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava con tre amici a bordo di una vettura che si è fermata per prestare aiuto a un altro veicolo finito di traverso sulla carreggiata, resa scivolosa dalla pioggia caduta nelle ore precedenti. Scendendo per posizionare il triangolo di emergenza, il ragazzo sarebbe stato colpito in pieno da un'auto che sopraggiungeva. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Muore investito nel barese, si era fermato a dare soccorso

