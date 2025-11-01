Muore dopo la disinfestazione | aperta un' inchiesta per omicidio colposo
Per il momento di certo c'è che la procura della Repubblica di Arezzo ha disposto il sequestro della villa di Alberoro dove una donna è morta e suo marito è finito ricoverato dopo ore di agonia terrificanti. Il sospetto è che a causare il drammatico episodio possa esserci un avvelenamento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
