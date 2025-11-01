Muore colpita da un fulmine mentre si stava allenando sul campo da calcio | la storia di Finley Bone

Morire mentre sei impegnata in quella che è la tua passione di sempre. È quello che è successo alla 21nne Finley Bone, che giovedì 30 ottobre è stata colpita da un fulmine mentre si allenava sul campetto di calcio al Cooroy Sporting Complex nel Queensland, in Australia. È stata trasportata d’urgenza al Nambour Hospital in condizioni critiche, ma è poi deceduta. “Finley era una giocatrice molto amata della nostra squadra femminile FQPL3 e allenatrice delle nostre ragazze U1213”, ha dichiarato la sua squadra, il Noosa Lions Football Club. Alle 17:30 ora locale, i servizi di emergenza sono stati chiamati al Cooroy Sporting Complex nella Sunshine Coast del Queensland, secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche locali ABC, News. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it