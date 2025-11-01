Muore bracciante agricolo a Sezze la Cgil | Vogliamo vederci chiaro

Un bracciante indiano di 55 anni è morto durante il lavoro in un'azienda sulla Migliara 46, nel comune di Sezze. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si è accasciato a terra mentre lavorava e vani sono stati i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e gli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

