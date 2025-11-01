Muore bracciante agricolo a Sezze la Cgil | Vogliamo vederci chiaro
Un bracciante indiano di 55 anni è morto durante il lavoro in un'azienda sulla Migliara 46, nel comune di Sezze. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si è accasciato a terra mentre lavorava e vani sono stati i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e gli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bracciante travolto da un autocarro: muore un 67enne romeno. Una morte che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nelle campagne siciliane, dove troppo spesso gli incidenti sul lavoro si trasformano in tragedie - facebook.com Vai su Facebook
Sezze – Bracciante muore mentre lavora nei campi, Cgil: si faccia chiarezza - In un terreno lungo via Migliara 46, un bracciante indiano di 55 anni è morto per un ... etrurianews.it scrive
Sezze, bracciante ha un malore sul lavoro e muore. Cgil: si faccia chiarezza - NewTuscia – SEZZE – “Esprimiamo il nostro cordoglio per il bracciante indiano di 55 anni che è morto sul lavoro. Secondo newtuscia.it
Sezze, bracciante muore nei campi colto da malore - Tragedia giovedì mattina, 30 ottobre, nelle campagne di Sezze. Da latinapress.it