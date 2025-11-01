Muore bracciante agricolo a Sezze la Cgil | Vogliamo vederci chiaro

Un bracciante indiano di 55 anni è morto durante il lavoro in un'azienda sulla Migliara 46, nel comune di Sezze. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si è accasciato a terra mentre lavorava e vani sono stati i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e gli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente sul lavoro: bracciante agricolo muore travolto dall’autocarro guidato dal collega. - facebook.com Vai su Facebook

Sezze – Bracciante muore mentre lavora nei campi, Cgil: si faccia chiarezza - In un terreno lungo via Migliara 46, un bracciante indiano di 55 anni è morto per un ... Riporta etrurianews.it

Sezze, bracciante ha un malore sul lavoro e muore. Cgil: si faccia chiarezza - NewTuscia – SEZZE – “Esprimiamo il nostro cordoglio per il bracciante indiano di 55 anni che è morto sul lavoro. Si legge su newtuscia.it

Bracciante di 55 anni muore mentre lavora nei campi a Sezze. La Cgil: “Si faccia chiarezza” - Dalla Cgil di Roma e del Lazio e dalla Cgil Frosinone Latina arriva una presa di posizione netta: serve chiarezza, serve verifica, serve piena luce. Riporta castellinotizie.it