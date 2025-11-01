L’ex Bayern Thomas Müller ha iniziato una nuova fase della sua carriera oltreoceano, diventando il volto più riconoscibile dei Vancouver Whitecaps. Dopo quindici anni e oltre 750 presenze con il Bayern Monaco, il 35enne attaccante tedesco ha scelto la Mls. Da allora ha avuto un impatto immediato: sette gol e sei assist in nove partite di campionato, con i Whitecaps stabilmente nelle prime posizioni della Western Conference e già vincitori della Coppa del Canada. Ne parla la Suddeutsche. L’ex simbolo della nazionale tedesca campione del mondo del 2014, noto per la sua intelligenza tattica e la sua personalità, ha portato a Vancouver non solo esperienza, ma anche un approccio competitivo che sta cambiando la mentalità della squadra e dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Müller ha portato in Mls qualcosa che non conoscevano: fame di successo e umiltà (Süddeutsche)