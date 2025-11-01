Carolina Crescentini è la protagonista di Mrs Playmen. La nuova serie Netflix è ispirata alla storia vera dell’imprenditrice Adelina Tattilo. Scopriamo insieme la trama, chi fa parte del cast e quando sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. Carolina Crescentini è Mrs Playmen: la trama della nuova serie Netflix. La vita di Adelina Tattilo, editrice di una delle più note riviste erotiche italiane, è al centro di Mrs Playmen. La nuova serie Netflix è prodotta da Aurora TV e i primi due episodi sono stati presentati in anteprima alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Freestyle. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Mrs Playmen con Carolina Crescentini: trama, cast e dove vedere la serie