Mrs Playmen con Carolina Crescentini | trama cast e dove vedere la serie
Carolina Crescentini è la protagonista di Mrs Playmen. La nuova serie Netflix è ispirata alla storia vera dell’imprenditrice Adelina Tattilo. Scopriamo insieme la trama, chi fa parte del cast e quando sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. Carolina Crescentini è Mrs Playmen: la trama della nuova serie Netflix. La vita di Adelina Tattilo, editrice di una delle più note riviste erotiche italiane, è al centro di Mrs Playmen. La nuova serie Netflix è prodotta da Aurora TV e i primi due episodi sono stati presentati in anteprima alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Freestyle. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Mrs Playmen”: Carolina Crescentini è Adelina Tattilo nella nuova serie tv Netflix - X Vai su X
Il trailer ufficiale dell'attesa serie #MrsPlaymen ci mostra Carolina Crescentini nei panni di Adelina Tattilo, creatrice della rivista erotica più famosa d'Italia Mrs Playmen è attesa dal 12 novembre su #Netflix - facebook.com Vai su Facebook
Mrs Playmen, trama e cast della serie tv con Carolina Crescentini e Filippo Nigro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mrs Playmen, trama e cast della serie tv con Carolina Crescentini e Filippo Nigro ... Da tg24.sky.it
Carolina Crescentini presenta Mrs. Playmen sul red carpet della Festa del Cinema di Roma - Carolina Crescentini protagonista del red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 per portare al festival Mrs. Segnala cinefilos.it
Mrs Playmen siamo noi: La recensione della serie Netflix con Carolina Crescentini - Mrs Playmen recensione Comingsoon serie tv streaming Netflix Carolina Crescentini com'è quando esce 12 novembre anticipazioni trama cast Festa del cinema Roma ... Riporta comingsoon.it