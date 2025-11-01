Movimento 5 Stelle | presentati i candidati a Salerno alla presenza di Fico

Entusiasmo e partecipazione, ieri pomeriggio, al bar Moka di Corso Vittorio Emanuele a Salerno, per la presentazione ufficiale dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Campania. L’appuntamento ha registrato una folla di oltre 250 persone, che hanno gremito ogni spazio del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altre letture consigliate

Salerno, le dichiarazioni del capogruppo del Movimento Cinque Stelle Claudia Pecoraro sul caso della rimozione deve panchine in piazzetta Bolignini. salernonotizie.it - facebook.com Vai su Facebook

?ULTIME ORE PER VOTARE! Sta per concludersi la votazione per l’elezione del Presidente del Movimento 5 Stelle. ? Hai tempo fino alle 18:00 di oggi per partecipare ed esprimere la tua scelta. Per maggiori info clicca qui - X Vai su X

Salerno: presentata la lista del Movimento 5 Stelle - Grande entusiasmo e partecipazione ieri pomeriggio al Bar Moka di corso Vittorio Emanuele a Salerno, dove si è svolta la presentazione ufficiale dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regio ... Da infocilento.it

Il Movimento 5 Stelle Avellino presenta la lista a sostegno di Roberto Fico presidente della Campania - Il Movimento 5 Stelle di Avellino si prepara alla sfida delle Elezioni Regionali della Campania 2025, in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre, e lo fa con un appuntamento pubblico dedicato alla ... irpinianews.it scrive

Regionali, il M5S presenta i candidati Romano e Maio: focus su aree interne, sanità, lavoro e acqua pubblica - Conferenza stampa convocata dal Movimento 5 Stelle sannita, presso la biblioteca provinciale di Benevento, per presentare i due candidati locali, ma anche per discutere di quelle che sono le istanze d ... ntr24.tv scrive