Il Motomondiale sta diventando sempre meno “italiano” nelle categorie propedeutiche, e la situazione, com’è ben noto, sta ulteriormente andando a complicarsi. Il campionato Moto3 2025, per esempio, ha visto ai nastri di partenza Luca Lunetta, Guido Pini, Dennis Foggia, Matteo Bertelle, Nicola Carraro, Stefano Nepa e Riccardo Rossi, con risultati davvero poco incoraggianti. L’Italia nella classe più leggera (a due gare dal termine) sta procedendo con appena cinque podi complessivi e zero vittorie. Un trend che prosegue ormai da anni, tanto che un italiano non ha mai vinto il titolo da quando il campionato ha preso il nome di Moto3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Motociclismo, il Campionato Italiano di Moto3 è dominato…Da uno spagnolo! Futuro sempre più grigio?