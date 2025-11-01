motociclismo e beneficenza a deiva marina

"Unisciti a noi per una giornata di solidarietà, motori e musica". Questo l’invito degli organizzatori all’incontro benefico per il Gaslini’, in programma all’ora di pranzo al ristorante Carma di Deiva Marina, con la collaborazione della pro loco deivese. Un evento speciale ricco di musica offerta da New Generation Sound e una lotteria con fantastici premi legati al mondo motoristico. Ospiti speciali dal mondo delle corse saranno Guido Pini e Kevin Manfredi, oltre naturalmente a Matteo Agostino, giovane pilota impegnato nel Campionato Italiano Velocità Junior Mini Gp e che ha curato l’evento insieme alla famiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

