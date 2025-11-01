Mostre musei e luoghi della cultura Una nuova brochure per orientarsi
Sono 31 i luoghi della cultura visitabili, decine le mostre e per la prima volta sarà disponibile un itinerario sulla vita di Rossini. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura, Daniele Vimini, hanno presentato la nuova brochure “Mostre, musei e luoghi della cultura“, una guida per scoprire o riscoprire il patrimonio culturale della città. "La novità riguarda il modello comunicativo che abbiamo adottato. Da due anni prevediamo due brochure differenti: una primavera-estate e l’altra autunno-inverno, con orari, mostre e itinerari studiati in base all’affluenza e alle esigenze dei periodi dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Pesaro presenta la nuova brochure invernale “Mostre, musei e luoghi della cultura” È stata presentata la guida autunno-inverno del brand Visit Pesaro, con oltre 30 siti visitabili, orari aggiornati e un itinerario dedicato alla vita di Gioachino Rossini, dispo - facebook.com Vai su Facebook
“Mostre, musei e luoghi della cultura“. Una nuova brochure per orientarsi - Sono 31 i luoghi della cultura visitabili, decine le mostre e per la prima volta sarà disponibile un itinerario sulla vita di Rossini. Scrive ilrestodelcarlino.it
Domenica al Museo gratis in tutta Italia: cosa visitare a Roma e a Torino - Scopri i Musei italiani grazie a #domenicalmuseo: ogni prima domenica del mese il patrimonio italiano è accessibile gratuitamente. libreriamo.it scrive
Luoghi della cultura senza ostacoli: oltre 1,5 milioni ai musei umbri - Dal 3 dicembre la Galleria nazionale sarà interamente fruibile a tutti grazie all'investimento di 450 mila euro ... Segnala corrieredellumbria.it