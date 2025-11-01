mostre musei e luoghi della cultura una nuova brochure per orientarsi

Sono 31 i luoghi della cultura visitabili, decine le mostre e per la prima volta sarà disponibile un itinerario sulla vita di Rossini. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura, Daniele Vimini, hanno presentato la nuova brochure “Mostre, musei e luoghi della cultura“, una guida per scoprire o riscoprire il patrimonio culturale della città. "La novità riguarda il modello comunicativo che abbiamo adottato. Da due anni prevediamo due brochure differenti: una primavera-estate e l’altra autunno-inverno, con orari, mostre e itinerari studiati in base all’affluenza e alle esigenze dei periodi dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

