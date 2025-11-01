Riepilogo delle mostre in programma nei mesi di novembre e dicembre in musei pubblici e privati, fondazioni e gallerie d’arte a Milano. MOSTRE NEI MUSEI E NELLE GALLERIE DI MILANO. ADI Design Museum Piazza Compasso d’Oro, 1 www.adidesignmuseum.org ALCHIMIA 11 novembre – 22 gennaio 2026 Antonio Sant’Elia. Visioni futuriste tra Como e Milano 8 novembre – 8 dicembre QUANDO L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI 8 novembre – 20 dicembre ACQUARIO Viale Gadio, 2 www.acquariodimilano.it Il fiume Adda. Natura e architettura 10 ottobre – 30 novembre BFF Gallery Viale Lodovico Scarampo 15 www.bffgallery. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Mostre in programma a Milano: novembre-dicembre 2025