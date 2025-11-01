Mosca vara il sottomarino Khabarovsk
21.00 E'stato varato a Severodvinsk, nel nord della Russia, il sottomarino nucleare "Khabarovsk",progettato per trasportare il drone subacqueo a capacità nucleare Poseidon. Lo scrive l'agenzia di stampa Tass. Alla cerimonia di lancio ha preso parte il ministro della Difesa russo Andrey Belousov, ha riferito il ministero della Difesa. "E'un giorno importante per noi - ha dichiarato Belousov -. Il sottomarino nucleare pesante Khabarovsk lascia oggi gli scali di costruzione del rinomato cantiere Sevmash". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
