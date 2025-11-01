Mosca 1995 | il tennis conquistò la Russia ma la Russia non conquistò il tennis
Il disgelo, il McDonald's sulla piazza Rossa, le elezioni, le macchine americane e un paese che scopriva uno sport da sempre bollato come per ricchi e quella finale di Coppa Davis che poteva riscrivere la storia. E invece, nonostante il clima pesante e i tentativi di sabotaggio del "Kgb del tennis", gli States scoprirono "l'anello debole" Sampras. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
