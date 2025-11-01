Morto Tcheky Karyo l’agente Bob di ‘Nikita’ | aveva 72 anni

(Adnkronos) – L'attore francese di origini turche Tchéky Karyo, noto per il suo sguardo magnetico e la sua presenza intensa sullo schermo, è morto all'età di 72 anni in seguito ad un tumore. A darne notizia è stata la famiglia. Nato a Istanbul nel 1953 con il nome di Baruh Djaki Karyo, da padre ebreo sefardita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

