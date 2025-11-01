Morto 25enne a Bari travolto in tangenziale mentre soccorreva un altro automobilista | ferito un amico

Un 25enne è morto sulla tangenziale di Bari dopo essere sceso dalla macchina per soccorrere un'altra auto in difficoltà: travolto insieme all'amico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

