Morto 25enne a Bari travolto in tangenziale mentre soccorreva un altro automobilista | ferito un amico

Un 25enne è morto sulla tangenziale di Bari dopo essere sceso dalla macchina per soccorrere un'altra auto in difficoltà: travolto insieme all'amico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Morto 25enne a Bari, travolto in tangenziale mentre soccorreva un altro automobilista: ferito un amico

25enne morto in Gallura, sotto sequestro ponte dell'incidente. Su disposizione della Procura di Tempio Pausania #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

