Morte poliziotto | il conducente del suv si è presentato in commissariato

Ha 28 anni e si è costituito in commissariato il conducente del suv che questa notte, intorno alle due, si è scontrato frontalmente con una volante della polizia in viale Europa, a Torre del Greco. L'incidente ha provocato la morte di uno dei due poliziotti: l'assistente capo coordinatore Aniello. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all'inter

Torre del Greco, morte poliziotto: arrestato conducente Suv, positivo a test droga - È stato rintracciato all’ospedale Maresca di Torre del Greco l’uomo che gli inquirenti ritengono fosse alla guida del Suv Bmw X4. Si legge su ilgiornalelocale.it

Poliziotto morto a Torre del Greco, arrestato il conducente 28enne del Suv (noleggiato): era in ospedale - Aniello Scarpati, padre, marito e poliziotto, ha perso la vita a 47 anni mentre era in servizio. Come scrive msn.com

Poliziotto investito: in sei a bordo del Suv, conducente ancora irreperibile - Erano sei le persone a bordo del SUV che si è scontrato nelle prime ore di oggi contro una volante della Polizia di stato a Torre del Greco, provocando la morte dell’agente Aniello Scarpati. Segnala lostrillone.tv