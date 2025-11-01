Morte poliziotto | il conducente del suv si è costituito in commissariato

Ha 28 anni e si è costituito in commissariato il conducente del suv che questa notte, intorno alle due, si è scontrato frontalmente con una volante della polizia in viale Europa, a Torre del Greco. L'incidente ha provocato la morte di uno dei due poliziotti: l'assistente capo coordinatore Aniello. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

