Morte in servizio a Torre del Greco poliziotto di 47 anni ucciso nello schianto della volante | grave il collega
Un poliziotto di 47 anni è morto nella notte a Torre del Greco, nel Napoletano, durante un intervento finito in incidente stradale mentre era a bordo della volante di servizio insieme a un collega, rimasto in condizioni gravissime. La pattuglia, secondo le prime ricostruzioni interne, stava partecipando a un possibile inseguimento quando si è scontrata con un’altra auto lungo viale Europa, una delle arterie più trafficate della città. L’impatto è stato violentissimo: la vettura della Polizia si è accartocciata e per l’agente alla guida non c’è stato nulla da fare, mentre il secondo operatore è stato estratto dalle lamiere e trasportato d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
LINO GUANCIALE AL TEATRO ALESSANDRINO CON “NAPOLEONE. LA MORTE DI DIO” Il nostro servizio [VIDEO] - facebook.com Vai su Facebook
Morte in servizio a Torre del Greco, poliziotto di 47 anni ucciso nello schianto della volante: grave il collega - Un poliziotto di 47 anni è morto nella notte a Torre del Greco, nel Napoletano, durante un intervento finito in incidente stradale mentre era a bordo ... Si legge su thesocialpost.it
Incidente a Torre del Greco, morto un poliziotto 47enne - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale. Riporta rainews.it
Omicidio a Torre del Greco: 30enne accoltellato a morte, c'è un fermato - Un extracomunitario di circa 30 anni è stato accoltellato a morte e ritrovato in una pozza di sangue. Riporta ilmattino.it