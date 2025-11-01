Un poliziotto di 47 anni è morto nella notte a Torre del Greco, nel Napoletano, durante un intervento finito in incidente stradale mentre era a bordo della volante di servizio insieme a un collega, rimasto in condizioni gravissime. La pattuglia, secondo le prime ricostruzioni interne, stava partecipando a un possibile inseguimento quando si è scontrata con un’altra auto lungo viale Europa, una delle arterie più trafficate della città. L’impatto è stato violentissimo: la vettura della Polizia si è accartocciata e per l’agente alla guida non c’è stato nulla da fare, mentre il secondo operatore è stato estratto dalle lamiere e trasportato d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morte in servizio a Torre del Greco, poliziotto di 47 anni ucciso nello schianto della volante: grave il collega